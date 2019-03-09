Риккардо Монтоливо
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 янв. 1985 (36) лет
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:30
Кьево
1 : 2
Милан
09.03.2019 09 марта 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
1
Милан
2
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:00
Милан
1 : 0
Сассуоло
02.03.2019 02 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
1
Сассуоло
0
был в запасе
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
Милан
3 : 0
Эмполи
22.02.2019 22 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
3
Эмполи
0
был в запасе
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:30
Аталанта
1 : 3
Милан
16.02.2019 16 февр. 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Аталанта
1
Милан
3
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:30
Рома
1 : 1
Милан
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
1
Милан
1
был в запасе
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:30
Милан
0 : 0
Наполи
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
0
Наполи
0
был в запасе
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 17:00
Дженоа
0 : 2
Милан
21.01.2019 21 янв. 2019 пн 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Дженоа
0
Милан
2
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 22:30
Милан
2 : 1
СПАЛ
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
2
СПАЛ
1
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0
Милан
0
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Милан
0 : 1
Фиорентина
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Милан
0
Фиорентина
1
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 22:30
Милан
0 : 0
Торино
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
0
Торино
0
был в запасе
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:30
Милан
2 : 1
Парма
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
2
Парма
1
был в запасе
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
Лацио
1 : 1
Милан
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
1
Милан
1
был в запасе
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 22:30
Милан
0 : 2
Ювентус
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
0
Ювентус
2
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:30
Удинезе
0 : 1
Милан
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0
Милан
1
был в запасе