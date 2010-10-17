Франко Семиоли
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 июня 1980 (40) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
17.10.2010 17 окт. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 16:00
Сампдория
0 : 0
Удинезе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 5 тур
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 21:45
Сампдория
1 : 2
Наполи
19.09.2010 19 сент. 2010 вс 21:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
1
Наполи
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 3 тур
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 16:00
Ювентус
3 : 3
Сампдория
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
3
Сампдория
3
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 2 тур
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 21:45
Сампдория
2 : 0
Лацио
29.08.2010 29 авг. 2010 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур