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Олимпиада
Франко Семиоли
№77
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 июня 1980 (40) лет
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Сампдория
2 : 1
Фиорентина
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
Сампдория
0 : 0
Удинезе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
0
Удинезе
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 5 тур
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
21:45
Сампдория
1 : 2
Наполи
19.09.2010
19 сент. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
1
Наполи
2
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 3 тур
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
Ювентус
3 : 3
Сампдория
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
16:00
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 2 тур
Ювентус
3
Сампдория
3
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 2 тур
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
Сампдория
2 : 0
Лацио
29.08.2010
29 авг. 2010
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Сампдория
2
Лацио
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур