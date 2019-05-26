Массимо Гобби
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 окт. 1980 (40) лет
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
Рома
2 : 1
Парма
26.05.2019 26 мая 2019 вс 21:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
Парма
1 : 0
Фиорентина
19.05.2019 19 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Парма
1
Фиорентина
0
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Парма
3 : 3
Сампдория
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
3
Сампдория
3
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
Кьево
1 : 1
Парма
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
1
Парма
1
был в запасе
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 13:30
Парма
1 : 1
Милан
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Парма
1
Милан
1
был в запасе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:00
Сассуоло
0 : 0
Парма
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Сассуоло
0
Парма
0
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:00
Парма
0 : 0
Торино
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Парма
0
Торино
0
был в запасе
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
Фрозиноне
3 : 2
Парма
90'
90'
90'
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
3
Парма
2
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 13:30
Парма
1 : 3
Аталанта
31.03.2019 31 марта 2019 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1
Аталанта
3
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
Лацио
4 : 1
Парма
17.03.2019 17 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Лацио
4
Парма
1
был в запасе
09.03.2019 09 марта 2019 сб 20:00
Парма
1 : 0
Дженоа
09.03.2019 09 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
1
Дженоа
0
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 17:00
Эмполи
3 : 3
Парма
02.03.2019 02 марта 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Эмполи
3
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 20:00
Парма
0 : 4
Наполи
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Парма
0
Наполи
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:30
Парма
0 : 1
Интер
09.02.2019 09 февр. 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
0
Интер
1
был в запасе
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:30
Ювентус
3 : 3
Парма
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
3
Парма
3
был в запасе
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
Парма
2 : 3
СПАЛ
27.01.2019 27 янв. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
2
СПАЛ
3
был в запасе
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:00
Удинезе
1 : 2
Парма
19.01.2019 19 янв. 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
1
Парма
2
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Парма
0 : 2
Рома
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Парма
0
Рома
2
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
Фиорентина
0 : 1
Парма
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0
Парма
1
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Сампдория
2 : 0
Парма
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
2
Парма
0
был в запасе