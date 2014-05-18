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Олимпиада
Марко Донадель
№33
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
21 апр. 1983 (37) лет
Рост
179
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
Наполи
5 : 1
Верона
18.05.2014
18 мая 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
5
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
Верона
2 : 2
Удинезе
81'
81'
81'
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Верона
2
Удинезе
2
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
05.05.2014
05 мая 2014
пн
20:00
Лацио
3 : 3
Верона
58'
58'
58'
05.05.2014
05 мая 2014
пн
20:00
минуты: 1' - 66'
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
3
Верона
3
минуты: 1' - 66' / Италия. Серия А, 36 тур
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:30
Верона
4 : 0
Катания
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
4
Катания
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Верона
3 : 5
Фиорентина
69'
69'
69'
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
3
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Верона
28'
28'
28'
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
Верона
3 : 0
Дженоа
35'
35'
35'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
16:00
35'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
3
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
Сампдория
5 : 0
Верона
29'
29'
29'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
5
Верона
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2014
15 марта 2014
сб
22:45
Верона
0 : 2
Интер
15.03.2014
15 марта 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0
Интер
2
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Парма
2 : 0
Верона
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2
Верона
0
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:30
Ливорно
2 : 3
Верона
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2
Верона
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
17.02.2014
17 февр. 2014
пн
22:45
Верона
1 : 3
Торино
17.02.2014
17 февр. 2014
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Торино
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
Верона
2 : 2
Ювентус
09.02.2014
09 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Сассуоло
1 : 2
Верона
90'
90'
90'
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 61' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Сассуоло
1
Верона
2
минуты: 61' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:30
Верона
1 : 3
Рома
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
14:30
минуты: 39' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1
Рома
3
минуты: 39' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:45
Милан
1 : 0
Верона
19.01.2014
19 янв. 2014
вс
22:45
минуты: 89' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1
Верона
0
минуты: 89' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Верона
0 : 3
Наполи
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0
Наполи
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Удинезе
1 : 3
Верона
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1
Верона
3
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Верона
4 : 1
Лацио
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
4
Лацио
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
22:45
Катания
0 : 0
Верона
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
22:45
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0
Верона
0
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
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