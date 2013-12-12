Давид Белльон
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 нояб. 1982 (38) лет
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Маккаби
1 : 0
Бордо
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
АПОЭЛ
2 : 1
Бордо
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 73' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Бордо
1
минуты: 73' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Бордо
1 : 2
Маккаби
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бордо
1
Маккаби
2
был в запасе
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Айнтрахт
3 : 0
Бордо
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Айнтрахт
3
Бордо
0
был в запасе