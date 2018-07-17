Габриэль Обертан
№32
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 февр. 1989 (32) года
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:45
Левски
3 : 2
Вадуц
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Левски
3
Вадуц
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд