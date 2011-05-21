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Олимпиада
Пьер Дюкасс
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
7 мая 1987 (33) года
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Тулуза
2 : 0
Бордо
87'
87'
87'
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 37 тур
Тулуза
2
Бордо
0
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 37 тур
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Ланс
1 : 0
Бордо
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ланс
1
Бордо
0
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
Бордо
0 : 0
Арль-Авиньон
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Бордо
0
Арль-Авиньон
0
был в запасе
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
Нанси
0 : 0
Бордо
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Нанси
0
Бордо
0
был в запасе
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
Валансьен
2 : 2
Бордо
19.03.2011
19 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
2
Бордо
2
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Бордо
0 : 1
Монако
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0
Монако
1
был в запасе
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
Брест
1 : 3
Бордо
06.03.2011
06 марта 2011
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
1
Бордо
3
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:00
Бордо
3 : 0
Осер
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
23:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
3
Осер
0
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:00
Лорьян
5 : 1
Бордо
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лорьян
5
Бордо
1
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Бордо
1 : 2
Кан
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
1
Кан
2
был в запасе
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
23:00
Лион
0 : 0
Бордо
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
0
Бордо
0
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
Бордо
2 : 0
Ницца
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Бордо
2
Ницца
0
был в запасе
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Бордо
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
2
Бордо
1
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
23:00
Бордо
2 : 2
Ланс
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
2
Ланс
2
был в запасе
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
Сошо
1 : 1
Бордо
19.12.2010
19 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Сошо
1
Бордо
1
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Ренн
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0
Ренн
0
был в запасе
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
23:00
Сент-Этьен
2 : 2
Бордо
05.12.2010
05 дек. 2010
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Сент-Этьен
2
Бордо
2
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
23:00
Бордо
1 : 1
Лилль
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Бордо
1
Лилль
1
был в запасе
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
Арль-Авиньон
2 : 4
Бордо
21.11.2010
21 нояб. 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Арль-Авиньон
2
Бордо
4
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
Бордо
2 : 1
Нанси
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
2
Нанси
1
был в запасе
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