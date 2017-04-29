Алу Диарра
№12
Полузащитник
Подписаться
Команда
Чарльтон
Гражданство
Франция
Дата рождения
15 июля 1981 (39) лет
Рост
190
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:00
Метц
2 : 1
Нанси
25'
25'
25'
29.04.2017 29 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 1' - 31'
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2
Нанси
1
минуты: 1' - 31' / Франция. Лига 1, 35 тур
21.04.2017 21 апр. 2017 пт 21:45
Нанси
0 : 0
Марсель
21.04.2017 21 апр. 2017 пт 21:45
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0
Марсель
0
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 34 тур
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 18:00
Ницца
3 : 1
Нанси
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3
Нанси
1
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
Нанси
3 : 0
Ренн
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 21:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3
Ренн
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
31.03.2017 31 марта 2017 пт 20:00
Генгам
1 : 0
Нанси
31.03.2017 31 марта 2017 пт 20:00
минуты: 1' - 64'
Франция. Лига 1, 31 тур
Генгам
1
Нанси
0
минуты: 1' - 64' / Франция. Лига 1, 31 тур
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:00
Нанси
2 : 3
Лорьян
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Нанси
2
Лорьян
3
был в запасе
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
Нанси
0 : 0
Тулуза
25.02.2017 25 февр. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0
Тулуза
0
был в запасе
21.02.2017 21 февр. 2017 вт 20:30
Кан
1 : 0
Нанси
21.02.2017 21 февр. 2017 вт 20:30
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Нанси
0
был в запасе
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
Анжер
1 : 0
Нанси
10'
10'
10'
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
Нанси
0 : 3
Монпелье
11.02.2017 11 февр. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0
Монпелье
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
Лион
4 : 0
Нанси
08.02.2017 08 февр. 2017 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
4
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Нанси
0 : 2
Бордо
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0
Бордо
2
был в запасе
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
29'
29'
29'
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1
Нанси
1
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 70'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3
Нанси
0
минуты: 1' - 70' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
Нанси
4 : 0
Метц
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 21:00
минуты: 70' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4
Метц
0
минуты: 70' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
90'
90'
90'
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
Нанси
2 : 0
Кан
12'
68'
12'
68'
12'
68'
29.10.2016 29 окт. 2016 сб 21:00
12'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур