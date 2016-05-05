Бенуа Тремулинас
№14
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 дек. 1985 (35) лет
Рост
176
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.05.2016 05 мая 2016 чт 22:05
Севилья
3 : 1
Шахтер
05.05.2016 05 мая 2016 чт 22:05
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
Севилья
3
Шахтер
1
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Плей-офф, 1/2 финала
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
Севилья
3 : 0
Базель
17.03.2016 17 марта 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Севилья
3
Базель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
Базель
0 : 0
Севилья
85'
85'
85'
10.03.2016 10 марта 2016 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Базель
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала