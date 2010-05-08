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Франк Жюрьетти
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
30 марта 1975 (46) лет
Рост
177
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Бордо
2 : 0
Сошо
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
2
Сошо
0
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
Ницца
1 : 1
Бордо
05.05.2010
05 мая 2010
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
1
Бордо
1
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
Бордо
1 : 0
Тулуза
02.05.2010
02 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Тулуза
0
был в запасе
28.04.2010
28 апр. 2010
ср
20:00
Валансьен
2 : 0
Бордо
28.04.2010
28 апр. 2010
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
2
Бордо
0
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
1
Бордо
0
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
22:00
Бордо
2 : 2
Лион
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Бордо
2
Лион
2
был в запасе
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
20:00
Ле Ман
2 : 1
Бордо
14.04.2010
14 апр. 2010
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Ле Ман
2
Бордо
1
был в запасе
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
23:00
Ренн
4 : 2
Бордо
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Ренн
4
Бордо
2
был в запасе
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
Бордо
0 : 0
Булонь
30.01.2010
30 янв. 2010
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Бордо
0
Булонь
0
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
Гренобль
1 : 3
Бордо
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Гренобль
1
Бордо
3
был в запасе
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
23:00
Бордо
1 : 1
Марсель
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Бордо
1
Марсель
1
был в запасе
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
23:00
Тулуза
1 : 2
Бордо
23.12.2009
23 дек. 2009
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1
Бордо
2
был в запасе
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Бордо
4 : 1
Лорьян
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Бордо
4
Лорьян
1
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Монпелье
0 : 1
Бордо
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
0
Бордо
1
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
23:00
Лион
0 : 1
Бордо
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
0
Бордо
1
был в запасе
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
Лилль
2 : 0
Бордо
08.11.2009
08 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Бордо
0
был в запасе
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Бордо
1 : 0
Монако
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Бордо
1
Монако
0
был в запасе
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
Бордо
3 : 0
Ле Ман
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
3
Ле Ман
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Осер
1 : 0
Бордо
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
1
Бордо
0
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
3 : 1
Бордо
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
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