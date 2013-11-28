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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Энрике (Карлос Энрике дос Сантос Соуза)
№21
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
2 мая 1983 (37) лет
Рост
188
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига европы плей-офф
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2013/2014
2012/2013
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Бордо
0 : 1
Айнтрахт
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бордо
0
Айнтрахт
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Бордо
2 : 1
АПОЭЛ
90'
90'
90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бордо
2
АПОЭЛ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Айнтрахт
3 : 0
Бордо
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Айнтрахт
3
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур