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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
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Олимпиада
Матье Валверде
№28
Вратарь
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Команда
Анортосис
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 мая 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
22:59
Марсель
2 : 2
Лион
05.02.2012
05 февр. 2012
вс
22:59
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
2
Лион
2
был в запасе
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
22:59
Лорьян
0 : 1
Лион
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
22:59
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лорьян
0
Лион
1
был в запасе
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:59
Лион
3 : 2
Тулуза
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
22:59
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
3
Тулуза
2
был в запасе
18.11.2011
18 нояб. 2011
пт
22:00
Лион
1 : 2
Ренн
18.11.2011
18 нояб. 2011
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Лион
1
Ренн
2
был в запасе