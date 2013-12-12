Кевин Олимпа
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 марта 1988 (33) года
Рост
186
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Маккаби
1 : 0
Бордо
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Маккаби
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
Бордо
0 : 1
Айнтрахт
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бордо
0
Айнтрахт
1
был в запасе
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
АПОЭЛ
2 : 1
Бордо
07.11.2013 07 нояб. 2013 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АПОЭЛ
2
Бордо
1
был в запасе
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Бордо
2 : 1
АПОЭЛ
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бордо
2
АПОЭЛ
1
был в запасе
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
Бордо
1 : 2
Маккаби
03.10.2013 03 окт. 2013 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бордо
1
Маккаби
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Айнтрахт
3 : 0
Бордо
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Айнтрахт
3
Бордо
0
был в запасе