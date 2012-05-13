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Олимпиада
Петар Елич
№10
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
18 окт. 1986 (34) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
Амкар
4 : 1
Волга
13.05.2012
13 мая 2012
вс
14:30
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-Лига, 44 тур
Амкар
4
Волга
1
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-Лига, 44 тур
06.05.2012
06 мая 2012
вс
17:15
Ростов
1 : 0
Волга
06.05.2012
06 мая 2012
вс
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 43 тур
Ростов
1
Волга
0
был в запасе
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
Ахмат
1 : 3
Волга
26.03.2012
26 марта 2012
пн
17:00
минуты: 1' - 27'
Россия. Премьер-Лига, 36 тур
Ахмат
1
Волга
3
минуты: 1' - 27' / Россия. Премьер-Лига, 36 тур
17.03.2012
17 марта 2012
сб
13:00
Волга
1 : 2
Краснодар
17.03.2012
17 марта 2012
сб
13:00
минуты: 39' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 35 тур
Волга
1
Краснодар
2
минуты: 39' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 35 тур