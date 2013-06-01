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Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Роберт Аквафреска
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
11 сент. 1987 (33) года
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
италия. серия а
Сезон:
2012/2013
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
Леванте
1 : 1
Бетис
01.06.2013
01 июня 2013
сб
22:00
минуты: 1' - 21'
Испания. Примера, 38 тур
Леванте
1
Бетис
1
минуты: 1' - 21' / Испания. Примера, 38 тур
19.05.2013
19 мая 2013
вс
13:00
Леванте
2 : 3
Райо Вальекано
52'
90'
52'
90'
52'
90'
19.05.2013
19 мая 2013
вс
13:00
52'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Леванте
2
Райо Вальекано
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
10.05.2013
10 мая 2013
пт
22:00
Леванте
0 : 0
Сарагоса
10.05.2013
10 мая 2013
пт
22:00
минуты: 1' - 84'
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
0
Сарагоса
0
минуты: 1' - 84' / Испания. Примера, 35 тур
05.05.2013
05 мая 2013
вс
13:00
Мальорка
1 : 1
Леванте
42'
42'
42'
05.05.2013
05 мая 2013
вс
13:00
42'
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 34 тур
Мальорка
1
Леванте
1
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 34 тур
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
Леванте
0 : 1
Сельта
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
0
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
Леванте
0 : 4
Депортиво
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0
Депортиво
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
19:00
Реал
5 : 1
Леванте
06.04.2013
06 апр. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 69'
Испания. Примера, 30 тур
Реал
5
Леванте
1
минуты: 1' - 69' / Испания. Примера, 30 тур
31.03.2013
31 марта 2013
вс
-:-
Леванте
1 : 0
Севилья
31.03.2013
31 марта 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 85'
Испания. Примера, 29 тур
Леванте
1
Севилья
0
минуты: 1' - 85' / Испания. Примера, 29 тур
10.03.2013
10 марта 2013
вс
19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
19:00
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 27 тур
03.03.2013
03 марта 2013
вс
-:-
Валенсия
2 : 2
Леванте
03.03.2013
03 марта 2013
вс
-:-
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2
Леванте
2
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 26 тур
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
Леванте
0 : 2
Осасуна
25.02.2013
25 февр. 2013
пн
22:59
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
0
Осасуна
2
был в запасе
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
14:00
Реал Сосьедад
1 : 1
Леванте
17.02.2013
17 февр. 2013
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
1
был в запасе
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
22:00
Леванте
1 : 2
Малага
09.02.2013
09 февр. 2013
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Леванте
1
Малага
2
был в запасе