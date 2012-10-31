Звездан Мисимович
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Босния и Герцеговина
Дата рождения
5 июня 1982 (38) лет
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
Динамо
2 : 1
Химки
31.10.2012 31 окт. 2012 ср 19:00
минуты: 59' - 90'
Россия. Кубок, 1/8 финала
Динамо
2
Химки
1
минуты: 59' - 90' / Россия. Кубок, 1/8 финала