Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Микеле Канини
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 июня 1985 (35) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2013/2014
2012/2013
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
Кьево
0 : 1
Торино
04.05.2014
04 мая 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 45'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Торино
1
минуты: 1' - 45' / Италия. Серия А, 36 тур
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
Сампдория
2 : 1
Кьево
27.04.2014
27 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
Кьево
0 : 1
Сассуоло
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Сассуоло
1
был в запасе
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
13.04.2014
13 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2
Кьево
4
был в запасе
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
Кьево
0 : 1
Верона
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:45
Милан
3 : 0
Кьево
29.03.2014
29 марта 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3
Кьево
0
был в запасе
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
Кьево
0 : 2
Рома
22.03.2014
22 марта 2014
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Рома
2
был в запасе
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
79'
79'
79'
09.03.2014
09 марта 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
02.03.2014
02 марта 2014
вс
17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Кьево
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 0
Катания
23.02.2014
23 февр. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2
Катания
0
был в запасе
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
Ювентус
3 : 1
Кьево
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
Удинезе
3 : 0
Кьево
08.02.2014
08 февр. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
Кьево
0 : 2
Лацио
02.02.2014
02 февр. 2014
вс
17:00
минуты: 18' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Лацио
2
минуты: 18' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
Аталанта
2 : 1
Катания
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
2
Катания
1
был в запасе
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
06.01.2014
06 янв. 2014
пн
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
3
Аталанта
0
был в запасе
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
Аталанта
1 : 4
Ювентус
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1
Ювентус
4
был в запасе
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
15.12.2013
15 дек. 2013
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1
Аталанта
1
был в запасе
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:00
Верона
2 : 1
Аталанта
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Рома
59'
59'
59'
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:00
Сассуоло
2 : 0
Аталанта
79'
79'
79'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
Показать все игры