Микеле Канини
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
5 июня 1985 (35) лет
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
Кьево
0 : 1
Торино
04.05.2014 04 мая 2014 вс 16:00
минуты: 1' - 45'
Италия. Серия А, 36 тур
Кьево
0
Торино
1
минуты: 1' - 45' / Италия. Серия А, 36 тур
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
Сампдория
2 : 1
Кьево
27.04.2014 27 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
Кьево
0 : 1
Сассуоло
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Кьево
0
Сассуоло
1
был в запасе
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
Ливорно
2 : 4
Кьево
13.04.2014 13 апр. 2014 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Ливорно
2
Кьево
4
был в запасе
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:00
Кьево
0 : 1
Верона
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0
Верона
1
был в запасе
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:45
Милан
3 : 0
Кьево
29.03.2014 29 марта 2014 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
3
Кьево
0
был в запасе
22.03.2014 22 марта 2014 сб 22:45
Кьево
0 : 2
Рома
22.03.2014 22 марта 2014 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0
Рома
2
был в запасе
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
Кьево
2 : 1
Дженоа
79'
79'
79'
09.03.2014 09 марта 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кьево
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
Кьево
02.03.2014 02 марта 2014 вс 17:00
минуты: 70' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2
Кьево
1
минуты: 70' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
Кьево
2 : 0
Катания
23.02.2014 23 февр. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Кьево
2
Катания
0
был в запасе
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:00
Ювентус
3 : 1
Кьево
16.02.2014 16 февр. 2014 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:00
Удинезе
3 : 0
Кьево
08.02.2014 08 февр. 2014 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
Кьево
0 : 2
Лацио
02.02.2014 02 февр. 2014 вс 17:00
минуты: 18' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кьево
0
Лацио
2
минуты: 18' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
Аталанта
2 : 1
Катания
12.01.2014 12 янв. 2014 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Аталанта
2
Катания
1
был в запасе
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
Милан
3 : 0
Аталанта
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Милан
3
Аталанта
0
был в запасе
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
Аталанта
1 : 4
Ювентус
22.12.2013 22 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
1
Ювентус
4
был в запасе
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Аталанта
15.12.2013 15 дек. 2013 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
1
Аталанта
1
был в запасе
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
Верона
2 : 1
Аталанта
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
Аталанта
1 : 1
Рома
59'
59'
59'
01.12.2013 01 дек. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
Сассуоло
2 : 0
Аталанта
79'
79'
79'
24.11.2013 24 нояб. 2013 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
2
Аталанта
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур