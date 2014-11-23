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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Олимпиада
Доминик Райнхардт
№5
Защитник
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Германия
Дата рождения
19 дек. 1984 (36) лет
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:30
Штутгарт
0 : 1
Аугсбург
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Штутгарт
0
Аугсбург
1
был в запасе
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
Аугсбург
3 : 0
Падерборн
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
3
Падерборн
0
был в запасе
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
Хоффенхайм
2 : 0
Аугсбург
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Хоффенхайм
2
Аугсбург
0
был в запасе