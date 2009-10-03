Мэттью Спиранович
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Австралия
Дата рождения
27 июня 1988 (32) года
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
Байер
4 : 0
Нюрнберг
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
4
Нюрнберг
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур