Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Златан Ибрагимович
Россия
Словакия
Нидерланды
США
Косово
Мальта
Норвегия
Германия
Сербия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Даниэль Клевер
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 марта 1977 (44) года
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
Нюрнберг
1 : 0
Кельн
08.05.2010
08 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Нюрнберг
1
Кельн
0
был в запасе
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
Гамбург
4 : 0
Нюрнберг
01.05.2010
01 мая 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
4
Нюрнберг
0
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
Нюрнберг
2 : 3
Боруссия
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Нюрнберг
2
Боруссия
3
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
Нюрнберг
2 : 0
Майнц
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
2
Майнц
0
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:30
Кельн
3 : 0
Нюрнберг
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
3
Нюрнберг
0
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
Нюрнберг
0 : 4
Гамбург
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Нюрнберг
0
Гамбург
4
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
Боруссия
4 : 0
Нюрнберг
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
4
Нюрнберг
0
был в запасе
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
17:30
Нюрнберг
0 : 1
Фрайбург
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
0
Фрайбург
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
Вольфсбург
2 : 3
Нюрнберг
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
2
Нюрнберг
3
был в запасе