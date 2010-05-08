Даниэль Клевер
№12
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
4 марта 1977 (44) года
Рост
192
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
Нюрнберг
1 : 0
Кельн
08.05.2010 08 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 34 тур
Нюрнберг
1
Кельн
0
был в запасе
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
Гамбург
4 : 0
Нюрнберг
01.05.2010 01 мая 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Гамбург
4
Нюрнберг
0
был в запасе
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
Нюрнберг
2 : 3
Боруссия
24.04.2010 24 апр. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Нюрнберг
2
Боруссия
3
был в запасе
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:30
Нюрнберг
2 : 0
Майнц
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Нюрнберг
2
Майнц
0
был в запасе
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:30
Кельн
3 : 0
Нюрнберг
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
3
Нюрнберг
0
был в запасе
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 4
Гамбург
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Нюрнберг
0
Гамбург
4
был в запасе
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
Боруссия
4 : 0
Нюрнберг
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Боруссия
4
Нюрнберг
0
был в запасе
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 17:30
Нюрнберг
0 : 1
Фрайбург
28.11.2009 28 нояб. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
0
Фрайбург
1
был в запасе
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
Вольфсбург
2 : 3
Нюрнберг
21.11.2009 21 нояб. 2009 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
2
Нюрнберг
3
был в запасе