Александер Штефан
№30
Вратарь
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Команда
Нюрнберг
Гражданство
Германия
Дата рождения
15 сент. 1986 (34) года
Рост
189
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 16:30
Нюрнберг
1 : 1
Боруссия
21.09.2013 21 сент. 2013 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Нюрнберг
1
Боруссия
1
был в запасе