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Материалы
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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Лукаш Пищек
№26
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Польша
Дата рождения
3 июня 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
суперкубок германии
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2020/2021
2016/2017
2013/2014
14.04.2021
14 апр. 2021
ср
22:00
Боруссия
-:-
Манчестер Сити
14.04.2021
14 апр. 2021
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Боруссия
-
Манчестер Сити
-
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
22:00
Манчестер Сити
2 : 1
Боруссия
06.04.2021
06 апр. 2021
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Манчестер Сити
2
Боруссия
1
был в запасе
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
Боруссия
2 : 2
Севилья
09.03.2021
09 марта 2021
вт
23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Боруссия
2
Севилья
2
был в запасе