Лукаш Пищек
№26
Защитник
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Польша
Дата рождения
3 июня 1985 (35) лет
Рост
184
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.04.2021 14 апр. 2021 ср 22:00
Боруссия
-:-
Манчестер Сити
14.04.2021 14 апр. 2021 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Боруссия
-
Манчестер Сити
-
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 22:00
Манчестер Сити
2 : 1
Боруссия
06.04.2021 06 апр. 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/4 финала
Манчестер Сити
2
Боруссия
1
был в запасе
09.03.2021 09 марта 2021 вт 23:00
Боруссия
2 : 2
Севилья
09.03.2021 09 марта 2021 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Плей-офф, 1/8 финала
Боруссия
2
Севилья
2
был в запасе