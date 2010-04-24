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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Соломон Окоронкво
№8
Нападающий
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Команда
Олесунн
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
2 марта 1987 (34) года
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
15:15
Динамо
1 : 0
Сатурн
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Динамо
1
Сатурн
0
был в запасе
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:15
Сатурн
0 : 0
Спартак
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Сатурн
0
Спартак
0
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
13:00
Крылья Советов
2 : 1
Сатурн
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
Крылья Советов
2
Сатурн
1
был в запасе
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
15:30
Сатурн
0 : 0
Рубин
04.04.2010
04 апр. 2010
вс
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Сатурн
0
Рубин
0
был в запасе