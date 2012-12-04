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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марко Пантелич
№9
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
15 сент. 1978 (42) года
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
04.12.2012
04 дек. 2012
вт
22:45
Олимпиакос
2 : 1
Арсенал
04.12.2012
04 дек. 2012
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
2
Арсенал
1
был в запасе
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
Шальке-04
1 : 0
Олимпиакос
21.11.2012
21 нояб. 2012
ср
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Шальке-04
1
Олимпиакос
0
был в запасе
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
22:45
Олимпиакос
3 : 1
Монпелье
06.11.2012
06 нояб. 2012
вт
22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
3
Монпелье
1
был в запасе
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
Монпелье
1 : 2
Олимпиакос
24.10.2012
24 окт. 2012
ср
21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Монпелье
1
Олимпиакос
2
был в запасе
03.10.2012
03 окт. 2012
ср
21:45
Арсенал
3 : 1
Олимпиакос
03.10.2012
03 окт. 2012
ср
21:45
минуты: 81' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Арсенал
3
Олимпиакос
1
минуты: 81' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур