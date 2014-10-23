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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Йосип Шимунич
№4
Защитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
18 февр. 1978 (43) года
Рост
195
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Зальцбург
4 : 2
Динамо
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
4
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
Селтик
1 : 0
Динамо
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Селтик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Динамо
5 : 1
Астра
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
5
Астра
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур