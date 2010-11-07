Софьен Шахед
№23
Полузащитник
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Команда
Хольштайн
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 нояб. 1989 (31) год
Рост
175
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:30
Ганновер-96
0 : 4
Боруссия
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
4
был в запасе
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:30
Кайзерслаутерн
0 : 1
Ганновер-96
26.09.2010 26 сент. 2010 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
0
Ганновер-96
1
был в запасе