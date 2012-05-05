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Олимпиада
Алтын Лала
№68
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
18 нояб. 1975 (45) лет
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Кайзерслаутерн
05.05.2012
05 мая 2012
сб
16:30
минуты: 84' - 90'
Германия. Бундеслига, 34 тур
Ганновер-96
2
Кайзерслаутерн
1
минуты: 84' - 90' / Германия. Бундеслига, 34 тур
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
Байер
1 : 0
Ганновер-96
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 33 тур
Байер
1
Ганновер-96
0
был в запасе
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:30
Ганновер-96
0 : 0
Фрайбург
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Ганновер-96
0
Фрайбург
0
был в запасе
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
16:30
Гамбург
1 : 0
Ганновер-96
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
16:30
минуты: 86' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Гамбург
1
Ганновер-96
0
минуты: 86' - 90' / Германия. Бундеслига, 31 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
Ганновер-96
2 : 0
Вольфсбург
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Ганновер-96
2
Вольфсбург
0
был в запасе
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Боруссия
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
2
Боруссия
1
был в запасе
24.03.2012
24 марта 2012
сб
17:30
Бавария
2 : 1
Ганновер-96
24.03.2012
24 марта 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Бавария
2
Ганновер-96
1
был в запасе
18.03.2012
18 марта 2012
вс
19:30
Ганновер-96
4 : 1
Кельн
18.03.2012
18 марта 2012
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Ганновер-96
4
Кельн
1
был в запасе
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:30
Вердер
3 : 0
Ганновер-96
90'
90'
90'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:30
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 25 тур
Вердер
3
Ганновер-96
0
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 25 тур
03.03.2012
03 марта 2012
сб
17:30
Ганновер-96
2 : 2
Аугсбург
03.03.2012
03 марта 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Ганновер-96
2
Аугсбург
2
был в запасе
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
19:30
Боруссия
3 : 1
Ганновер-96
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Боруссия
3
Ганновер-96
1
был в запасе
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
Майнц
1 : 1
Ганновер-96
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Майнц
1
Ганновер-96
1
был в запасе
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
17:30
Герта
0 : 1
Ганновер-96
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Герта
0
Ганновер-96
1
был в запасе
27.01.2012
27 янв. 2012
пт
22:30
Ганновер-96
1 : 0
Нюрнберг
27.01.2012
27 янв. 2012
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
1
Нюрнберг
0
был в запасе
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
17:30
Хоффенхайм
0 : 0
Ганновер-96
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Хоффенхайм
0
Ганновер-96
0
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:30
Кайзерслаутерн
1 : 1
Ганновер-96
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кайзерслаутерн
1
Ганновер-96
1
был в запасе
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
17:30
Фрайбург
1 : 1
Ганновер-96
03.12.2011
03 дек. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Фрайбург
1
Ганновер-96
1
был в запасе
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:30
Ганновер-96
1 : 1
Гамбург
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
1
Гамбург
1
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
17:30
Вольфсбург
4 : 1
Ганновер-96
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсбург
4
Ганновер-96
1
был в запасе
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:30
Ганновер-96
2 : 2
Шальке-04
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2
Шальке-04
2
был в запасе
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