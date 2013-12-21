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Евро-2020
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Олимпиада
Стивен Черундоло
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
США
Дата рождения
19 февр. 1979 (42) года
Рост
170
Вес
67
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
17:30
Фрайбург
2 : 1
Ганновер-96
21.12.2013
21 дек. 2013
сб
17:30
минуты: 1' - 81'
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 81' / Германия. Бундеслига, 17 тур
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
17:30
Ганновер-96
3 : 3
Нюрнберг
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
3
Нюрнберг
3
был в запасе
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
Штутгарт
4 : 2
Ганновер-96
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Штутгарт
4
Ганновер-96
2
был в запасе
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
Ганновер-96
2 : 0
Айнтрахт
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 14 тур
Ганновер-96
2
Айнтрахт
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 14 тур
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
Гамбург
3 : 1
Ганновер-96
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Гамбург
3
Ганновер-96
1
был в запасе
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:30
Ганновер-96
0 : 0
Айнтрахт
08.11.2013
08 нояб. 2013
пт
22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
0
Айнтрахт
0
был в запасе