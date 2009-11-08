Роберт Энке
№0
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
24 авг. 1977 (43) года
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 17:30
Ганновер-96
2 : 2
Гамбург
08.11.2009 08 нояб. 2009 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2
Гамбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 12 тур
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 17:30
Кельн
0 : 1
Ганновер-96
31.10.2009 31 окт. 2009 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
0
Ганновер-96
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 11 тур
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 16:30
Ганновер-96
0 : 1
Хоффенхайм
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Ганновер-96
0
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
Нюрнберг
0 : 2
Ганновер-96
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 3 тур
Нюрнберг
0
Ганновер-96
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 3 тур
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
Ганновер-96
1 : 1
Майнц
15.08.2009 15 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Ганновер-96
1
Майнц
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
Герта
1 : 0
Ганновер-96
08.08.2009 08 авг. 2009 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Герта
1
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур