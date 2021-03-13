Денис Кулаков
№15
Защитник
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Команда
Урал
Гражданство
Украина
Дата рождения
1 мая 1986 (34) года
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
Урал
-:-
Ротор
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
-
Ротор
-
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
Урал
0 : 0
Уфа
90'
90'
90'
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
Краснодар
2 : 2
Урал
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Краснодар
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 18:00
Тамбов
1 : 1
Урал
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Тамбов
1
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
ЦСКА
2 : 2
Урал
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
2
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Зенит
5 : 1
Урал
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
5
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
Урал
1 : 0
Сочи
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
Ротор
0 : 0
Урал
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Урал
2 : 2
Спартак
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 14:00
Урал
0 : 0
Тамбов
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Урал
0 : 2
ЦСКА
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Урал
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
Урал
1 : 1
Зенит
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Урал
1
Зенит
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
Урал
3 : 1
Химки
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Сочи
0 : 0
Урал
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Сочи
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
Ростов
1 : 0
Урал
52'
52'
52'
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ростов
1
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 14:00
Урал
1 : 0
Краснодар
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Урал
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Урал
1 : 1
Локомотив
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Урал
1
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур