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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мевлют Эрдинг
№9
Нападающий
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Команда
Фенербахче
Гражданство
Турция
Дата рождения
25 февр. 1987 (34) года
Рост
181
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
германия. бундеслига
Сезон:
2017/2018
2014/2015
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
Истанбул Башакшехир
2 : 1
Брага
07.12.2017
07 дек. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Истанбул Башакшехир
2
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Лудогорец
1 : 2
Истанбул Башакшехир
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лудогорец
1
Истанбул Башакшехир
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Истанбул Башакшехир
1 : 1
Хоффенхайм
16'
16'
16'
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Истанбул Башакшехир
1
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Хоффенхайм
3 : 1
Истанбул Башакшехир
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Хоффенхайм
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Брага
2 : 1
Истанбул Башакшехир
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
2
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
20:00
Истанбул Башакшехир
0 : 0
Лудогорец
90'
90'
90'
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Истанбул Башакшехир
0
Лудогорец
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур