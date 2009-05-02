Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Себастьен Гракс
№5
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
23 июня 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
02.05.2009
02 мая 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
0
Нанси
0
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Ницца
3 : 1
Сент-Этьен
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3
Сент-Этьен
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
22:00
Сент-Этьен
2 : 1
Лилль
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
2
Лилль
1
был в запасе
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
22:00
Ренн
1 : 0
Сент-Этьен
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
22:00
минуты: 0' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ренн
1
Сент-Этьен
0
минуты: 0' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 3
Марсель
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
Лорьян
3 : 1
Сент-Этьен
22.03.2009
22 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
Гренобль
1 : 0
Сент-Этьен
15.03.2009
15 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Гренобль
1
Сент-Этьен
0
был в запасе
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
был в запасе
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
3 : 2
Кан
07.02.2009
07 февр. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
3
Кан
2
был в запасе
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
23:00
Лион
1 : 1
Сент-Этьен
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
1
Сент-Этьен
1
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ле Ман
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
1
Ле Ман
1
был в запасе
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
Сошо
1 : 0
Сент-Этьен
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
23:00
минуты: 88' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Сошо
1
Сент-Этьен
0
минуты: 88' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Осер
20.12.2008
20 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
2
Осер
0
был в запасе
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
Тулуза
3 : 1
Сент-Этьен
13.12.2008
13 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
3
Сент-Этьен
1
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Гавр
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Сент-Этьен
2
Гавр
0
был в запасе
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
Нанси
1 : 2
Сент-Этьен
30.11.2008
30 нояб. 2008
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Нанси
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 1
Ницца
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Сент-Этьен
0
Ницца
1
был в запасе