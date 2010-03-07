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Бадара Сене
№5
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
19 нояб. 1984 (36) лет
Рост
190
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
Гренобль
1 : 1
Ле Ман
07.03.2010
07 марта 2010
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Гренобль
1
Ле Ман
1
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Лилль
3 : 0
Ле Ман
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3
Ле Ман
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
Ле Ман
2 : 1
Валансьен
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ле Ман
2
Валансьен
1
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
Монпелье
2 : 1
Ле Ман
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
2
Ле Ман
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Ренн
2 : 1
Ле Ман
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ренн
2
Ле Ман
1
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
21:00
Ле Ман
0 : 1
Осер
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ле Ман
0
Осер
1
был в запасе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
Ницца
1 : 0
Ле Ман
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Ле Ман
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
Ле Ман
1 : 1
Булонь
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ле Ман
1
Булонь
1
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
Сошо
1 : 0
Ле Ман
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сошо
1
Ле Ман
0
минуты: 76' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
Ле Ман
1 : 2
Марсель
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Ле Ман
1
Марсель
2
был в запасе