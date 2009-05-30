Стефан Пишо
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 сент. 1976 (44) года
Рост
179
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
Гренобль
0 : 1
Сошо
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 38 тур
Гренобль
0
Сошо
1
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
Кан
2 : 0
Сошо
60'
60'
60'
16.05.2009 16 мая 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
2
Сошо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
Сошо
3 : 0
Монако
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Сошо
3
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
03.05.2009 03 мая 2009 вс 22:00
Бордо
3 : 0
Сошо
03.05.2009 03 мая 2009 вс 22:00
минуты: 1' - 67'
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
3
Сошо
0
минуты: 1' - 67' / Франция. Лига 1, 34 тур
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1
Валансьен
1
был в запасе
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Сошо
0 : 1
Осер
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Сошо
0
Осер
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
Ле Ман
2 : 0
Сошо
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ле Ман
2
Сошо
0
был в запасе
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
Сошо
3 : 0
Ренн
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сошо
3
Ренн
0
был в запасе
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
Лион
2 : 0
Сошо
22.03.2009 22 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лион
2
Сошо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Сошо
2 : 1
Нанси
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Сошо
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
Гавр
2 : 1
Сошо
08.03.2009 08 марта 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 27 тур
Гавр
2
Сошо
1
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 27 тур
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Сошо
1 : 0
Ницца
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Сошо
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Сошо
1
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:00
Лилль
3 : 2
Сошо
07.02.2009 07 февр. 2009 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
3
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур