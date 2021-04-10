Боян Йокич
№5
Защитник
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Команда
Уфа
Гражданство
Словения
Дата рождения
17 мая 1986 (34) года
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Уфа
-:-
Ахмат
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
-
Ахмат
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Динамо
4 : 0
Уфа
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
4
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
Уфа
0 : 1
Локомотив
17'
17'
17'
18.03.2021 18 марта 2021 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Уфа
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Уфа
0 : 3
Рубин
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
0
Рубин
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021 07 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Химки
2 : 1
Уфа
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
2
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
минуты: 1' - 48'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
минуты: 1' - 48' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
90'
90'
90'
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
83'
76'
83'
76'
83'
76'
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
83'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
86'
86'
86'
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 13:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
Уфа
1 : 1
Спартак
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 37'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Уфа
1
Спартак
1
минуты: 1' - 37' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
65'
65'
65'
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 18:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2
Уфа
3
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 17:00
Уфа
0 : 3
Краснодар
67'
67'
67'
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Уфа
0
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур