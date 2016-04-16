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Олимпиада
Жереми Бреше
№5
Защитник
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Команда
Газелек
Гражданство
Франция
Дата рождения
14 авг. 1979 (41) год
Рост
186
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2010/2011
2009/2010
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
Газелек
2 : 4
Лилль
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 13'
Франция. Лига 1, 34 тур
Газелек
2
Лилль
4
минуты: 1' - 13' / Франция. Лига 1, 34 тур
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Газелек
09.04.2016
09 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Анжер
0
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
Газелек
0 : 2
Сент-Этьен
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Газелек
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
Ницца
3 : 0
Газелек
20.03.2016
20 марта 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Ницца
3
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 3
Труа
13.02.2016
13 февр. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 35'
Франция. Лига 1, 26 тур
Газелек
2
Труа
3
минуты: 1' - 35' / Франция. Лига 1, 26 тур
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
0 : 4
Монпелье
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Газелек
0
Монпелье
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
Ренн
1 : 0
Газелек
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
1
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
Монако
2 : 2
Газелек
09.01.2016
09 янв. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монако
2
Газелек
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:00
Газелек
2 : 1
Лион
20.12.2015
20 дек. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Газелек
2
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
Марсель
1 : 1
Газелек
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
1
Газелек
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
Монпелье
0 : 2
Газелек
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
0
Газелек
2
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Газелек
1 : 1
Лорьян
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Газелек
1
Лорьян
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
16:00
Бастия
1 : 2
Газелек
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бастия
1
Газелек
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
1 : 2
Газелек
07.11.2015
07 нояб. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1
Газелек
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
Газелек
2 : 0
Бордо
31.10.2015
31 окт. 2015
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Газелек
2
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
Газелек
3 : 1
Ницца
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Газелек
3
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
Сент-Этьен
2 : 0
Газелек
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
2
Газелек
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:00
Газелек
2 : 2
Тулуза
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Газелек
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:00
Кан
2 : 0
Газелек
26.09.2015
26 сент. 2015
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Кан
2
Газелек
0
был в запасе
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