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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Карлао (Карлос Роберто)
№50
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 янв. 1986 (35) лет
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2018/2019
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
17:00
Астана
1(2) : 0(1)
АПОЭЛ
16'
16'
16'
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Астана
1(2)
АПОЭЛ
0(1)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
20:00
АПОЭЛ
1 : 0
Астана
23.08.2018
23 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
АПОЭЛ
1
Астана
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
АПОЭЛ
3 : 1
Хапоэль
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АПОЭЛ
3
Хапоэль
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
Хапоэль
2 : 2
АПОЭЛ
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Хапоэль
2
АПОЭЛ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
Флора
2 : 0
АПОЭЛ
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Флора
2
АПОЭЛ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
АПОЭЛ
5 : 0
Флора
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АПОЭЛ
5
Флора
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд