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Евро-2020
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Олимпиада
Рабиу Афолаби
№5
Защитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
18 апр. 1980 (40) лет
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
Зальцбург
0 : 1
Лех
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
0
Лех
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
23:05
Манчестер Сити
3 : 0
Зальцбург
28'
28'
28'
01.12.2010
01 дек. 2010
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Манчестер Сити
3
Зальцбург
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
Ювентус
0 : 0
Зальцбург
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Ювентус
0
Зальцбург
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
Зальцбург
1 : 1
Ювентус
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Зальцбург
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
Лех
2 : 0
Зальцбург
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Лех
2
Зальцбург
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
Зальцбург
0 : 2
Манчестер Сити
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Зальцбург
0
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур