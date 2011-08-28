Тедди Ришер
№16
Вратарь
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Команда
Сошо
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 сент. 1974 (46) лет
Рост
182
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
Сошо
2 : 1
Сент-Этьен
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Сошо
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
Нанси
1 : 2
Сошо
21.08.2011 21 авг. 2011 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Нанси
1
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
Сошо
1 : 2
Кан
13.08.2011 13 авг. 2011 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сошо
1
Кан
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 2 тур
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
Марсель
2 : 2
Сошо
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
2
Сошо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур