Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Сильвен Вильторд
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 мая 1974 (46) лет
Рост
174
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
Марсель
4 : 0
Ренн
30.05.2009
30 мая 2009
сб
22:00
минуты: 73' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
4
Ренн
0
минуты: 73' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Нанси
1 : 2
Марсель
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Нанси
1
Марсель
2
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
17.05.2009
17 мая 2009
вс
22:00
Марсель
1 : 3
Лион
81'
81'
81'
17.05.2009
17 мая 2009
вс
22:00
81'
минуты: 69' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Марсель
1
Лион
3
минуты: 69' - 90' / Франция. Лига 1, 36 тур
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
Ницца
0 : 2
Марсель
13.05.2009
13 мая 2009
ср
20:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ницца
0
Марсель
2
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:00
Марсель
2 : 2
Тулуза
02.05.2009
02 мая 2009
сб
22:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Марсель
2
Тулуза
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
Лорьян
1 : 2
Марсель
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 52' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лорьян
1
Марсель
2
минуты: 52' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
Марсель
4 : 1
Гренобль
12.04.2009
12 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
4
Гренобль
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
Сент-Этьен
0 : 3
Марсель
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Сент-Этьен
0
Марсель
3
был в запасе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
Марсель
0 : 0
Валансьен
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0
Валансьен
0
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
Кан
0 : 1
Марсель
01.03.2009
01 марта 2009
вс
19:00
минуты: 9' - 88'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
0
Марсель
1
минуты: 9' - 88' / Франция. Лига 1, 26 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
Марсель
0 : 0
Ле Ман
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Марсель
0
Ле Ман
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
23:00
Монако
0 : 1
Марсель
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 68'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монако
0
Марсель
1
минуты: 1' - 68' / Франция. Лига 1, 24 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
23:00
Марсель
1 : 0
Бордо
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Марсель
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 0
Марсель
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 69'
Франция. Лига 1, 22 тур
Сошо
1
Марсель
0
минуты: 1' - 69' / Франция. Лига 1, 22 тур