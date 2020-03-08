Лоик Реми
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 янв. 1987 (34) года
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.03.2020 08 марта 2020 вс 23:00
Лилль
1 : 0
Лион
33'
45'
33'
45'
33'
45'
08.03.2020 08 марта 2020 вс 23:00
33'
минуты: 1' - 79'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
1
Лион
0
минуты: 1' - 79' / Франция. Лига 1, 28 тур
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
Лилль
3 : 0
Тулуза
2', 39'
2', 39'
2', 39'
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 22:00
2', 39'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Лилль
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
Лилль
1 : 2
Марсель
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2020 07 февр. 2020 пт 22:45
Анжер
0 : 2
Лилль
07.02.2020 07 февр. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Анжер
0
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 21:00
Лилль
1 : 0
Ренн
4'
56'
4'
56'
4'
56'
04.02.2020 04 февр. 2020 вт 21:00
4'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
Страсбур
1 : 2
Лилль
01.02.2020 01 февр. 2020 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:00
Дижон
1 : 0
Лилль
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Дижон
1
Лилль
0
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
Монако
5 : 1
Лилль
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
5
Лилль
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
13.12.2019 13 дек. 2019 пт 22:45
Лилль
2 : 1
Монпелье
13.12.2019 13 дек. 2019 пт 22:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
2
Монпелье
1
был в запасе
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 21:00
Лилль
1 : 0
Брест
06.12.2019 06 дек. 2019 пт 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лилль
1
Брест
0
был в запасе
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 23:05
Лион
0 : 1
Лилль
03.12.2019 03 дек. 2019 вт 23:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Лион
0
Лилль
1
был в запасе
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
Лилль
0 : 0
Метц
09.11.2019 09 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0
Метц
0
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 19:30
Марсель
2 : 1
Лилль
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 19:30
минуты: 1' - 65'
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
2
Лилль
1
минуты: 1' - 65' / Франция. Лига 1, 12 тур
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
90'
90'
90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 18:30
90'
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
3
Бордо
0
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
2
Лилль
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
Лилль
2 : 2
Ним
12'
12'
12'
06.10.2019 06 окт. 2019 вс 16:00
12'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
2
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Ницца
1 : 1
Лилль
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Лилль
2 : 0
Страсбур
64'
64'
64'
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
64'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
Ренн
1 : 1
Лилль
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Ренн
1
Лилль
1
был в запасе
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
Лилль
2 : 1
Анжер
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Лилль
2
Анжер
1
был в запасе