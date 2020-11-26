Милан Барош
№27
Нападающий
Подписаться
Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
28 окт. 1981 (39) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
Слован
0 : 2
Хоффенхайм
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Слован
0
Хоффенхайм
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур