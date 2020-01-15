Матье Бодмер
№24
Защитник
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Команда
Амьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 нояб. 1982 (38) лет
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 21:00
Амьен
1 : 1
Реймс
15.01.2020 15 янв. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Амьен
1
Реймс
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Монпелье
4 : 2
Амьен
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
4
Амьен
2
был в запасе
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
0 : 4
Страсбур
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Амьен
0
Страсбур
4
был в запасе
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
Ренн
3 : 1
Амьен
10.11.2019 10 нояб. 2019 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Ренн
3
Амьен
1
был в запасе
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
Амьен
1 : 0
Брест
58'
58'
58'
02.11.2019 02 нояб. 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Амьен
1
Брест
0
был в запасе
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
Сент-Этьен
2 : 2
Амьен
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Сент-Этьен
2
Амьен
2
был в запасе
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Ним
1 : 1
Амьен
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ним
1
Амьен
1
был в запасе
04.10.2019 04 окт. 2019 пт 21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
04.10.2019 04 окт. 2019 пт 21:45
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Амьен
3
Марсель
1
был в запасе
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
Анжер
1 : 1
Амьен
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
1
Амьен
1
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Амьен
1
Бордо
3
был в запасе
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
Метц
1 : 2
Амьен
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1
Амьен
2
был в запасе
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 21:45
Амьен
2 : 2
Лион
90'
90'
90'
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 21:45
90'
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Амьен
2
Лион
2
был в запасе
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 0
Амьен
31.08.2019 31 авг. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2
Амьен
0
был в запасе