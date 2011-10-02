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Фабио Гроссо
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
28 нояб. 1977 (43) года
Рост
190
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
21:45
Ювентус
2 : 0
Милан
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2
Милан
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
Катания
1 : 1
Ювентус
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Катания
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
Сиена
0 : 1
Ювентус
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Сиена
0
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур