Жоан Арток
№87
Вратарь
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Команда
Гражданство
Мартиника
Дата рождения
17 февр. 1987 (34) года
Рост
190
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
Ницца
4 : 1
Лион
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
4
Лион
1
был в запасе