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Кристиан Пандер
№24
Защитник
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
28 авг. 1983 (37) лет
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 1
Штутгарт
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
1
Штутгарт
1
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
Кельн
1 : 1
Ганновер-96
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
20:30
минуты: 74' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Кельн
1
Ганновер-96
1
минуты: 74' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
19:30
Ганновер-96
1 : 2
Падерборн
15.02.2015
15 февр. 2015
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 21 тур
Ганновер-96
1
Падерборн
2
был в запасе
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:30
Гамбург
2 : 1
Ганновер-96
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Гамбург
2
Ганновер-96
1
был в запасе
03.02.2015
03 февр. 2015
вт
22:00
Ганновер-96
1 : 1
Майнц
03.02.2015
03 февр. 2015
вт
22:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 19 тур
Ганновер-96
1
Майнц
1
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
Шальке-04
1 : 0
Ганновер-96
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
17:30
минуты: 88' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
1
Ганновер-96
0
минуты: 88' - 90' / Германия. Бундеслига, 18 тур
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:30
Фрайбург
2 : 2
Ганновер-96
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Фрайбург
2
Ганновер-96
2
был в запасе
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Ганновер-96
2 : 0
Аугсбург
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
минуты: 80' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Ганновер-96
2
Аугсбург
0
минуты: 80' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Вердер
3 : 3
Ганновер-96
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вердер
3
Ганновер-96
3
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Ганновер-96
0 : 3
Боруссия
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
0
Боруссия
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 8 тур
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
Бавария
4 : 0
Ганновер-96
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Бавария
4
Ганновер-96
0
минуты: 46' - 90' / Германия. Бундеслига, 7 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
Падерборн
2 : 0
Ганновер-96
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 4 тур
Падерборн
2
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 4 тур
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
16:30
Майнц
0 : 0
Ганновер-96
31.08.2014
31 авг. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 2 тур
Майнц
0
Ганновер-96
0
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 2 тур
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
Ганновер-96
2 : 1
Шальке-04
23.08.2014
23 авг. 2014
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 1 тур
Ганновер-96
2
Шальке-04
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 1 тур