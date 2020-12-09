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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Теннис
Олимпиада
Рафинья (Марсио Рафаэл Феррейра де Соуса)
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
7 сент. 1985 (35) лет
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
Олимпиакос
0 : 2
Порту
70'
70'
70'
09.12.2020
09 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Олимпиакос
0
Порту
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
Марсель
2 : 1
Олимпиакос
73'
73'
73'
01.12.2020
01 дек. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Марсель
2
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
20:55
Олимпиакос
0 : 1
Манчестер Сити
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
Манчестер Сити
3 : 0
Олимпиакос
03.11.2020
03 нояб. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
Порту
2 : 0
Олимпиакос
27.10.2020
27 окт. 2020
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Порту
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
Олимпиакос
1 : 0
Марсель
21.10.2020
21 окт. 2020
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Олимпиакос
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур