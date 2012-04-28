Матиас Шобер
№33
Вратарь
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Команда
Гражданство
Германия
Дата рождения
8 апр. 1976 (45) лет
Рост
191
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
Шальке-04
4 : 0
Герта
28.04.2012 28 апр. 2012 сб 16:30
минуты: 90' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
4
Герта
0
минуты: 90' - 90' / Германия. Бундеслига, 33 тур
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 32 тур
Аугсбург
1
Шальке-04
1
был в запасе
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 16:30
Шальке-04
1 : 2
Боруссия
14.04.2012 14 апр. 2012 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1
Боруссия
2
был в запасе
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:00
Нюрнберг
4 : 1
Шальке-04
11.04.2012 11 апр. 2012 ср 21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Нюрнберг
4
Шальке-04
1
был в запасе
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 16:30
Шальке-04
3 : 0
Ганновер-96
08.04.2012 08 апр. 2012 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
3
Ганновер-96
0
был в запасе
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:30
Хоффенхайм
1 : 1
Шальке-04
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 18:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Хоффенхайм
1
Шальке-04
1
был в запасе
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:30
Шальке-04
2 : 0
Байер
24.03.2012 24 марта 2012 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
2
Байер
0
был в запасе
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:30
Кайзерслаутерн
1 : 4
Шальке-04
18.03.2012 18 марта 2012 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 26 тур
Кайзерслаутерн
1
Шальке-04
4
был в запасе
11.03.2012 11 марта 2012 вс 19:30
Шальке-04
3 : 1
Гамбург
11.03.2012 11 марта 2012 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
3
Гамбург
1
был в запасе
03.03.2012 03 марта 2012 сб 17:30
Фрайбург
2 : 1
Шальке-04
03.03.2012 03 марта 2012 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Фрайбург
2
Шальке-04
1
был в запасе
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:30
Бавария
2 : 0
Шальке-04
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Бавария
2
Шальке-04
0
был в запасе
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:30
Шальке-04
5 : 0
Вердер
17.12.2011 17 дек. 2011 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
5
Вердер
0
был в запасе
09.12.2011 09 дек. 2011 пт 22:30
Герта
1 : 2
Шальке-04
09.12.2011 09 дек. 2011 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Герта
1
Шальке-04
2
был в запасе
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 19:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
3
Аугсбург
1
был в запасе
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 17:30
Боруссия
2 : 0
Шальке-04
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Боруссия
2
Шальке-04
0
был в запасе
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 17:30
Шальке-04
4 : 0
Нюрнберг
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
4
Нюрнберг
0
был в запасе
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:30
Ганновер-96
2 : 2
Шальке-04
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2
Шальке-04
2
был в запасе
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
Шальке-04
3 : 1
Хоффенхайм
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3
Хоффенхайм
1
был в запасе
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:30
Байер
0 : 1
Шальке-04
23.10.2011 23 окт. 2011 вс 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
0
Шальке-04
1
был в запасе