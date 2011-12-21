Кристиано Лукарелли
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 окт. 1975 (45) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
Наполи
6 : 1
Дженоа
21.12.2011 21 дек. 2011 ср 22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
6
Дженоа
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:45
Наполи
0 : 0
Лацио
19.11.2011 19 нояб. 2011 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0
Лацио
0
был в запасе
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 19:00
Катания
2 : 1
Наполи
29.10.2011 29 окт. 2011 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
2
Наполи
1
был в запасе
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
Наполи
2 : 0
Удинезе
26.10.2011 26 окт. 2011 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
2
Удинезе
0
был в запасе
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 21:45
Наполи
1 : 2
Парма
15.10.2011 15 окт. 2011 сб 21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
1
Парма
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур