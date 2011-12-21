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Материалы
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Кристиано Лукарелли
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
4 окт. 1975 (45) лет
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
Наполи
6 : 1
Дженоа
21.12.2011
21 дек. 2011
ср
22:45
минуты: 77' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
6
Дженоа
1
минуты: 77' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
Наполи
0 : 0
Лацио
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
0
Лацио
0
был в запасе
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
Катания
2 : 1
Наполи
29.10.2011
29 окт. 2011
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Катания
2
Наполи
1
был в запасе
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
Наполи
2 : 0
Удинезе
26.10.2011
26 окт. 2011
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Наполи
2
Удинезе
0
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
21:45
Наполи
1 : 2
Парма
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
21:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Наполи
1
Парма
2
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур