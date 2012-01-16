Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Роберт Левандовски
Криштиану Роналду
Эрлинг Браут Холанд
Винисиус Жуниор
Неймар Да Силва
Лионель Месси
Маркос Аоас Корреа
Квинси Промес
Александр Кокорин
Александр Соболев
Килиан Мбаппе
Россия
Словакия
Нидерланды
Косово
США
Мальта
Норвегия
Сербия
Германия
Китай
Белоруссия
Спартак
Реал
Манчестер Сити
Ливерпуль
Зенит
Краснодар
Локомотив
Бавария
ЦСКА
Барселона
Тамбов
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Оуэн Харгривз
№20
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
20 янв. 1981 (40) лет
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
16.01.2012
16 янв. 2012
пн
22:59
Уиган Атлетик
0 : 1
Манчестер Сити
16.01.2012
16 янв. 2012
пн
22:59
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0
Манчестер Сити
1
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
Манчестер Сити
4 : 1
Астон Вилла
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
17:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Манчестер Сити
4
Астон Вилла
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 8 тур